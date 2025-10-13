ジョンマスターオーガニック ホリデー限定♡パープルフラワー香る髪へ

ジョンマスターオーガニックからホリデー限定のシャンプー＆コンディショナーが登場♡パープルフラワーの香りは、新進気鋭の調香師ルーク・マルヴィーが手掛け、木漏れ日の谷をイメージした上質な香り。236mLでシャンプー3,190円、コンディショナー3,520円（税込）で、乾燥や静電気によるダメージから髪を守り、ふんわりと香るエアリーな髪へ導きます♪

しなやかで潤うシャンプーの秘密



C&Vシャンプー パープルフラワー

C&Vシャンプー パープルフラワー（236mL・税込3,190円）は、シロキクラゲ多糖体やスイゼンジノリ多糖体など自然由来の保湿成分を配合。

豊かなクッション泡で摩擦ダメージを抑えつつ洗い上げ、指通りなめらかな髪に。ヤシ油由来アミノ酸系洗浄成分でカラーリングやパーマの長持ちもサポート。

植物オイルで守るコンディショナー



C&Vコンディショナー パープルフラワー

C&Vコンディショナー パープルフラワー（236mL・税込3,520円）は、加水分解ダイズタンパクや植物オイルで髪を補修＆保湿。

ブロッコリー種子油、マカデミア種子油で潤いを閉じ込め、軽やかでエアリーな仕上がりに。静電気や乾燥によるパサつきも抑え、スタイリングしやすいツヤ髪を実現します。

ホリデー限定の香りで癒しの時間を



ジョンマスターオーガニック ホリデー限定のパープルフラワーシャンプー＆コンディショナーで、髪も香りも贅沢にケア♡

236mLでシャンプー3,190円、コンディショナー3,520円（税込）と手に取りやすいサイズ。乾燥や静電気ダメージを防ぎ、指通りなめらかでエアリーな髪へ。

冬のバスタイムを特別な香りで彩る、癒しのひとときを楽しめます♪