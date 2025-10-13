俳優の福士蒼汰さん（32）が、台湾映画に初出演することが発表され、喜びのコメントを寄せました。

福士さんが出演するのは、台湾映画『花臉猫:修羅道』（2026年秋公開予定、日本での公開は未定）。福士さんにとって、発表されている海外作品としては3作品目となり、若手俳優の韓寧（ハン・ニン）さんとW主演します。

映画は、警察官連続殺人事件が発生し、福士さん演じる武術に秀でた警察官・清水翔が、容疑者である韓寧さん演じる『花臉猫（かれんねこ）』と呼ばれる、復讐者を追う中で、二人の運命が交錯していく物語です。

■福士「自分の夢は場所を問わず世界中で活躍すること」

福士さんは今回の映画出演について「自分の夢は場所を問わず世界中で活躍することです。その中でも台湾と言う場所で台湾の方々と一緒に仕事をする事はすごく嬉しいと思いましたし、自分の可能性を広げる場所になるだろうと思いました」とコメント。

続けて、「台湾ではアクション作品が少ないと聞いていたので、このようなアクション作品で自分が今までやってきた武術や経験を生かしたいと思います。撮影としては基本的に日本も海外も同じですが、やはり言語の違いが僕にとって大変な部分です。ただ、言葉が分からないからこそ、自分に集中してお芝居と向き合えるのでとても貴重な経験をさせてもらってます」と明かしました。

また、W主演の韓寧さんについて、「目が合うとニコッと笑いかけてくれるのですが、お芝居になると感情が激しく、普段とギャップがあり、とても素敵な俳優だと感じました」と、印象を明かしました。