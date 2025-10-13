中国の航海家・翟墨が「帆船による南極周航」の旅を開始

中国の航海家・翟墨は10月10日、ツインマストの遠洋スクーナー（帆船の一種）を操縦して上海から出航し、無動力帆船で南極圏に沿って南極大陸周航の挑戦を開始しました。今回の航海は約1年かかり、全行程は約3万6000カイリ（約6万6000キロ）とされています。

同日開かれた出航式で、翟は航行計画と随行船員を紹介し、その後ツインマスト遠洋スクーナー「翟墨1号」を操縦し、上海白蓮芤埠頭から出発し、正式に航海を開始しました。

翟のスクーナーは東海と南太平洋を通り、偏西風を横断し、南極の夏の海氷と風力状況を可能な限り利用して、南極圏に沿って南極大陸の周航を目指します。今年末にはドレーク海峡を通過し、2026年春節前後に中国初の南極観測基地である長城ステーションをはじめ、中山ステーション、年間を通じて使用できる秦嶺ステーションを訪れた後、上海に戻る計画です。

航路の途中で、翟は海洋状況が複雑な偏西風地区や広範な流氷、氷山などの試練に直面します。今回の「帆船による南極周航」は環境保護、科学調査、探検、文化交流を一体化した世界一周の航海文化の旅です。今後、海上衛星を通じた科学普及授業、SNSのリアルタイムのライブ配信、ショート動画などの形式を通じて、大洋を越えて南極を探る壮麗さや困難さを示し、海洋と極地の生態保護を呼び掛けます。（提供/CRI）