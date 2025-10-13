&TEAM、オオカミの“挑戦本能”を表現 韓国デビュー作品BREATH ver.のコンセプト動画＆写真公開
9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、BREATH ver.のコンセプト動画とコンセプト写真が公開された。
【写真】決意がにじむ瞳…オオカミの爪痕から差し込む光を見つめるリーダー・EJ
&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決まっている。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれた本作品は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる。
13日午後6時に公開されたBREATH ver.のコンセプト動画とコンセプト写真では、ファイトクラブを舞台に、傷を負ったメンバーの姿が印象的に映し出されている。傷だらけになりながらも前を向く力強いまなざしからは、これまで受けた痛みや刺激をエネルギーに変えて突破しようとするオオカミの挑戦本能が感じられる。挫折や試練が傷痕として刻み込まれるほどより強くなっていく少年たちの揺るぎない覚悟が象徴的に表現されたビジュアルとなっている。
再び挑戦に向かう準備が整ったことを知らせるかのようなコンセプトビジュアルに&TEAMの新たな旅路への期待が高まる。
