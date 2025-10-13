日本テレビ系「おしゃれクリップ」が１２日に放送され、俳優の山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。

この日は、タレントの手越祐也がゲスト出演。手越は、番組内で亡き父への思いを明かした。

手越は「僕は結構早い段階で両親が離婚していて。（１０年前に）おやじが亡くなったんですよね。おやじが急に亡くなったんですよね。具合が悪いっていうのを言われて、翌日のテレビの収録中に亡くなって」と述懐。

「やっぱり、人間っていつ亡くなるか分からないし。どんなことに巻き込まれるかも分からないから。『これやりたい。あれがやりたい』って思ったこと、『来年しよう』とか、『いつかやろう』っていうんじゃ、たぶん亡くなったときに、もしも自分が同じ立場になったときに一番後悔するていうのは、亡くなった父親が自分の死をもって息子の僕に教えてくれたのかなって思って。すぐ動くっていうのはありますね」と話した。

番組では、手越の父を良く知る人物がＶＴＲ登場。職場を共にした親友・家冨一さんは「本当、女性にモテますよね」と振り返った。

手越の父はアパレルのバイヤーとして働いていたといい「彼が名古屋から東京に戻ったんだけど、それ（モテすぎ）で戻ったんですよ。実は。戻ったときには丸坊主になったんですよ。今だったらパワハラですけど『坊主にされちゃいましたよ』って笑って戻って。全然、それ気にしないんですよね。その噂って本社も全部広まるじゃないですか。それでも本社の女性にモテるんですよ」と回想。手越は、親友が明かした父の一面に笑みを見せていた。