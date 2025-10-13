【MLB】ブルージェイズーマリナーズ（10月12日・日本時間10月13日／トロント）

【映像】豪快弾→被弾した投手の様子がおかしくなる

10月12日（日本時間10月13日）に行われたアメリカン・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第1戦、トロント・ブルージェイズ対シアトル・マリナーズの一戦で、マリナーズの主砲で今季のア・リーグ本塁打王でもあるカル・ローリーが放った豪快弾と、相手投手の被弾リアクションが話題となっている。

マリナーズ1点のビハインドで迎えた6回表・マリナーズの攻撃、1死走者なしの場面で打席に入った2番のカル・ローリーは、ここまで無失点のブルージェイズ先発ケビン・ガウスマンに対し、低めに集めたボールをよく見極める形で、カウント2-2となると、勝負の5球目、真ん中外寄り低めいっぱいへと投じられた138km/hのスプリットを豪快に振り抜き、右方向へと瞬く間に舞い上がる豪快な大飛球に。すると、甘くもない決め球を痛打されたガウスマンはマウンド上で驚いた様子を見せながら慌てて打球方向を振り返り、ほどなくその視線の先で、打球が右中間スタンドへと突き刺さると、人目を憚ることなく凄まじい形相で叫び声を上げながら感情を爆発させることとなった。こうしたローリーの一撃と、打たれたガウスマンの被弾リアクションにファンからは「ローリーすげえ」「ヤバすぎる」「バット投げ格好よすぎ」「ドヤ顔w」「ピッチャーかなりキレてるなw」「これは悔しい」といった様々な反響が巻き起こることに。

ローリーといえば、昨年4月のブルージェイズ戦後に、ジョン・シュナイダー監督から「きちんと投げれば抑えられる」というニュアンスの“過小評価”を下されたことに発奮してか、昨季は30本塁打をマークし、マリナーズの主砲としてブレイク。そして今季は、二塁走者に出たローリーをブルージェイズベンチがサイン盗みを指摘したことで一触即発の事態に発展するなど、なにかと“遺恨”があるチーム。そうした中で飛び出したこの一発、ローリーはもとより、そのファンにとっても胸のすくアーチであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



