内田真礼、ホークスのリーグ優勝を祝福 始球式で無敗伝説が継続も“勝利の女神”は「殿堂入りしたい…」 過去6戦6勝でプレッシャーに
声優の内田真礼が13日、KBC九州朝日放送のラジオ番組『内田真礼とおはなししません！？』（毎週日曜日 深0：30）に出演。大ファンであるプロ野球・福岡ソフトバンクホークスのリーグ優勝を祝福した。
ホークスのパ・リーグ優勝についての話題が。「ホークス、2年連続リーグ優勝おめでとうございます！」と祝福した。最下位に沈む時もあり、つらい時期もあったが「ビール掛けしている選手を見たら全て吹っ飛んだ！」とうれしそうに話した。
また、内田といえば、ホークスの“勝利の女神”として知られる。今年は9月5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦（みずほペイペイドーム福岡）でセレモニアルピッチに登場すると、チームが重要な勝利を飾った。これも含めて内田が始球式に登場すると“無敗の6勝”となっている。
ただ、内田は「もうここで、勝利の女神の殿堂入りをしたい…。プレッシャーがスゴい！」と苦笑い。今年は優勝を占う大事な試合で始球式に登板して勝ったこともあり「もうこれ以上のことは…」としていた。最後は「小久保ホークス最高！」と改めてホークスをお祝いしていた。
