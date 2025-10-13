家族旅行に義母も一緒に参加することになると、楽しみだった気持ちが半減してしまうのが本音だと思います。かといって、乗り気になった義母へ断る理由も思い浮かばず、我慢して旅行に行くしかないのが現実ですよね……。今回は、家族水入らずの旅行に義母も行くことになってテンションがガタ落ちした話をご紹介いたします。

義母も旅行に行くことに

「年末年始の帰省のついでに、家族旅行をしようと提案してくれた夫。義実家は雪が多い地域なので、その近くのスキー場と温泉旅館に泊まる予定を立てました。夫が、この件を義母にも伝えておくと言ってくれた翌日、なんと義母も一緒に旅行に行きたがっているとのこと……。義母はワガママな性格なので、少し苦手意識があるんですよね。せっかくの家族水入らずの旅行だったのに、義母も行くことになって一気にテンションがガタ落ち。義母たちと旅行に行って、そのまま義実家で年末年始も過ごすなんて耐えられない……。なんとかして旅行をキャンセルできないか、理由を考えているところです」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 家族旅行に義母も参加するとなると、心持ちが変わってきますよね。できれば来てほしくないのが本音だと思います。かといって断るのも難しいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。