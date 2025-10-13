「ブラジルに比べると個の能力は足りない」現実受け止める鎌田大地、組織的守備とカウンターに勝ち筋
淡々と、堅実に、勝機を狙っている。日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)がキリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日・味スタ)の前日練習後、報道陣の取材に対応。冷静にブラジルとの力関係を見据えつつ、カウンターに活路を見出した。
10日の韓国戦に5-0で勝利し、勢いに乗った状態で日本に乗り込んできたブラジル戦。鎌田は「どのリーグでもそうだけど、結局はもう最後、個人でゴールを取れるかとか、守り切るだとか、それが自分たちと世界のトップオブトップとの差」と言い切り、「彼らはそういう部分でチャンスがあったら入れれるし、一人で2枚剥がして点を取ったりできる」と冷静に相手の力量を見据えた。
一方、日本代表は9月のアメリカ戦(●0-2)、今月10日のパラグアイ戦(△2-2)と複数失点が続いており、“良い守備から良い攻撃”のコンセプトを推し進める上でも守備の立て直しが不可欠な状況。対戦相手のレベルが上がっていることに加え、守備陣に負傷者が相次いでいる影響で前がかりの守備戦術に綻びが出ているなか、戦い方の見直しが迫られている。
そうしたなか、パラグアイ戦後には個々のデュエルに課題を見出していた鎌田だが、ブラジル相手には現実的な戦い方も視野に入れている。
「明らかにまだまだブラジルの選手に比べると個の能力は足りていない部分が多いと思うので、結局はチームとしてどう戦うかが大事だと思う。彼らの良い選手がボールを持つと、自分たちは2人でカバーリングしながらとか、チームとしてやらないといけない。個のデュエルで勝つことも大事だと思うけど、チームとして戦わないといけないところ、戦術の部分をピッチで100%に近い状態で表現しないと勝てる相手じゃない。選手全員の共有意識がすごく大事になると思う」
すでに選手間のディスカッションや、コーチ陣とのチームミーティングでシチュエーションごとのすり合わせは進んでいるようだが、完成度は「試合をしてみないとわからない。このレベルは今までやってきたチームより抜けている」と鎌田。ブラジル戦にぶつけていくことで課題と収穫を持ち帰る構えだ。
勝ち筋もしっかりと見据えている。鎌田が9月のアメリカ遠征以降、必要性を訴えているのはカウンターにおける共通意識。この取り組みも今回の合宿を通じて進んでいるようだ。
鎌田は「取った後の逆サイドの10番」とシャドーへの配球に重点を置き、「チームの共通認識としては10番のところに取った後にどう上手く出せるかというのと、そこに入った後に自分たちや前の選手がスプリントで追い越していくかが大事」と強調。自身はボランチ起用の可能性が高まるなか、「ボランチやディフェンスがどこが空いているかを頭に入れておくことが大事。それをワンタッチでできるのがベストだし、タッチ数が多くなるほど戻られる。自分たちがしっかり頭に入れておくことが大事」と起点を担う構えを見せた。
(取材・文 竹内達也)
