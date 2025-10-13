強豪ブラジル戦で多くの“見せ場”見込まれる鈴木彩艶「普段チームではガンガンシュートが飛んでくる」
強豪との対戦は守護神への期待が高まる。日本代表を最後尾から支えるGK鈴木彩艶は「普段チームではガンガンシュートが飛んでくる」とパルマでの日常を冗談まじりに話しながら、押し込まれる展開も予想される中で「そこの準備はできていると思います」と力強く語った。
2失点を喫したパラグアイ戦で攻め込まれる時間帯は多くなかったが、豪華なアタッカーが揃うブラジル戦は異なる試合展開になることが確実。守備陣の力が試される一戦になりそうだ。
鈴木も「明らかにこの前の試合よりも守備の時間は増えると思います」と覚悟する。ただ「ボールがいっぱい飛んでくるところは自分としてはプレー機会が増えると思いますし、やりがいのあるチームだと思う」と堂々と構え、「(パラグアイ戦に受けた)シュート数は本当に少なかった。その中で2失点で終わってしまったので、明日のゲームはよりシュートに対しての準備をしっかりしたい」と意気込んだ。
パラグアイ戦の失点シーンについては「(1失点目は)相手のコントロールが後ろになったときにアタックにいった方がより防げる可能性が高かった」「(2失点目は)相手が一個持ち出したときに下がるタイミングをうまく作れなくて少しポジショニングが高くなってしまった」と鈴木。さらなる強豪との対戦へ反省点を生かしながら「前回の振り返りとしても2失点があったのでとにかくゼロにこだわり続ける」とクリーンシートを目指す考えだ。
ブラジルは10日の韓国戦で5-0の快勝を収めている。ゴール前での華麗なパスワークから生まれた得点もあれば、敵陣深くでのボール奪取から決めたゴールもあった。日本としても自陣でのミスからピンチを招くことは避けたいところ。鈴木は「やっぱり自分たちのゴールが近いところでボールを失ってというのは本当にもったいない失点」と警戒する。
その上で「うまく繋ぐところとロングボールで打開するところをうまく使い分けることが、守備においても失点を減らせることになるんじゃないかなと」と述べ、簡単にボールを蹴り出していくことも避ける考え。鈴木の配球もポイントになる中で「後手になるんじゃなくて自分からアクションを起こせればいい」と試合を見据えた。
(取材・文 加藤直岐)
