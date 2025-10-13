ブラジル相手に堅守再建へ…高難度のミッションに挑むDF谷口彰悟「楽しみ。ただ勝ちたい気持ちのほうが強い」
経験豊富なベテランの真価が試される局面だ。日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)がキリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日・味スタ)の前日練習後、報道陣の取材に対応。森保ジャパン発足7年で初めて2試合連続の複数失点と守備の課題が露呈している中、世界的アタッカー陣を相手に堅守を再建するという高難度のミッションに意欲を見せた。
昨年11月に負った左足アキレス腱断裂の大ケガで長期離脱していた谷口は今回が1年ぶりの代表復帰。10日のパラグアイ戦(△2-2)では出番がなかったが、チームは9月のアメリカ戦(●0-2)から複数失点が続いており、今回のCB陣で唯一カタールW杯を経験している34歳に再建のミッションが託される可能性が高そうだ。
相手は10日の韓国戦で5-0の大勝を挙げたブラジルだが、谷口は「楽しみな気持ちがとても強い。ただやっぱり勝ちたい気持ちのほうが強い」と気合い十分。「これ以上ない相手。そういう相手にきちんとしたプレーができれば本番に向けても自信になる。W杯はこれくらいの相手としかやらないので、単なる親善試合とか、チャレンジの試合ではなく、どうやったら勝てるのかをみんなで合わせながら臨みたい」と必勝を誓った。
守備ではラインコントロールの意識共有、攻撃ではビルドアップや速攻の起点となる配球。谷口が強みとする仕事はいずれも、負傷者が相次いで顔ぶれが一新された日本代表CB陣により必要とされるものだ。
守備では また守備では「キーポイントはコンパクト」と展望。「そのコンパクトをどの位置でどう作るかはゲーム状況次第で変わってくる。統一感を持ってやることが大事。そこを後ろから指示を出してやっていくことが大事になる」と力を込めた。
また攻撃では「ボールを持つ時間、呼吸をする時間をできるだけ長くしたい」と谷口。その“一呼吸”が守備を立て直す時間を生み、守備の安定にもつながっていく。
「ボールを持ちながら探っていくとか、体力をちょっと回復するとか、守備一辺倒だとサンドバック状態だと本当にきつい。ビルドアップのところも含めて、そういうところをできる自信もあるのでやっていきたい。相手もプレッシャーは相当速いし、迫力があると思うけど、それに惑わされないようにどこが空いているかをしっかり見極めながら後ろからゲームを作っていけたら。それができる自信はあるので積極的なトライをしていきたい」。実績は十分。復活した34歳が世界有数のセレソン攻撃陣に立ちはだかる。
(取材・文 竹内達也)
