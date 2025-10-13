10月20日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

食いしん坊が大集合

世界のおいしいグルメSP

＜20時00分〜21時00分＞

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

アインシュタイン

上白石萌歌

ギャル曽根

ブリッジマン遊七

増田貴久（NEWS）

（50音順 敬称略）

エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）

★牛肉料理対決★

スーパーマーケットを舞台に「優勝賞金2万ドル（約300万円）」を目指してクッキングバトル！

食材探しのため一流シェフたちがスーパーマーケットを走り回り、制限時間内にお題に沿った一品をつくる。アイデアにあふれた独創的な料理から、地元の名物料理まで短い時間でおいしい料理がたくさん登場！

★キッチンナイトメア★

口が悪くてすぐ怒ることで有名な、世界的に知られる超一流シェフ“ゴードン・ラムゼイ”が、

つぶれそうなレストランの立て直しに挑む番組！

今回は人の意見を全く聞こうとしない頑固な店主と大バトル！

レストランがつぶれるのは時間の問題。そんな店主に話を聞いてもらうため

とんでもない企画を仕掛ける。果たしてどんな結末が待っているのか？

★世界の変わったレストラン★

たどり着くのはちょっと大変だけど、冒険気分で美しい景色と絶品料理が味わえる

ちょっと変わった世界のレストランをお届けします。お楽しみに！

その他、世界中から集めた ちょっと笑える 食いしん坊や、おいしい映像をドドっとご紹介します。