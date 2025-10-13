次回（2025年10月20日）のまる見えは・・食いしん坊が大集合 世界のおいしいグルメSP
10月20日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
食いしん坊が大集合
世界のおいしいグルメSP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト：
アインシュタイン
上白石萌歌
ギャル曽根
ブリッジマン遊七
増田貴久（NEWS）
（50音順 敬称略）
エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）
★牛肉料理対決★
スーパーマーケットを舞台に「優勝賞金2万ドル（約300万円）」を目指してクッキングバトル！
食材探しのため一流シェフたちがスーパーマーケットを走り回り、制限時間内にお題に沿った一品をつくる。アイデアにあふれた独創的な料理から、地元の名物料理まで短い時間でおいしい料理がたくさん登場！
★キッチンナイトメア★
口が悪くてすぐ怒ることで有名な、世界的に知られる超一流シェフ“ゴードン・ラムゼイ”が、
つぶれそうなレストランの立て直しに挑む番組！
今回は人の意見を全く聞こうとしない頑固な店主と大バトル！
レストランがつぶれるのは時間の問題。そんな店主に話を聞いてもらうため
とんでもない企画を仕掛ける。果たしてどんな結末が待っているのか？
★世界の変わったレストラン★
たどり着くのはちょっと大変だけど、冒険気分で美しい景色と絶品料理が味わえる
ちょっと変わった世界のレストランをお届けします。お楽しみに！
その他、世界中から集めた ちょっと笑える 食いしん坊や、おいしい映像をドドっとご紹介します。