timeleszが「時間」がテーマのゲーム＆クイズにチャレンジ！『timeleszの時間ですよ』初のゴールデンSPが今夜放送

TBS系で今夜21時30分から『timeleszの時間ですよ』第２弾が初のゴールデンSPで放映される。今回は「時間」をテーマに。timeleszが体を張って時間感覚を鍛えるゲームやクイズに体を張ってチャレンジする。

■Toshlが絶景で熱唱！ロングトーンは何秒続く？寺西もtimeleszのヒット曲で挑戦！

「気になるアノ時間を大調査！timeleszハイ＆ロー」では、さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てるクイズに挑戦。一流アーティストの龍玄とし（ToshI）が、Ado「私は最強」を岸壁で熱唱！絶景の中でのロングトーンは何秒続くのか？

スタジオでは、寺西拓人がtimeleszのヒット曲「Rock this Party」でロングトーンに挑む。メンバーからのまさかの予想に「みんなを裏切ります！」と挑んだ結果は？

さらにtimeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところにtimelesz」では、篠塚大輝が潜入ロケにチャレンジ。サンリオピューロランド編ではキティちゃんと記念写真が撮れるアトラクションのスタッフに、原宿竹下通りマリオンクレープ編では店員に扮する。「すぐにバレると思います」と自信満々な篠塚だが、果たしてどのくらいで気付かれるのか？

■佐藤勝利がまさかのサンシャイン池崎に!?空前絶後の展開にゲストの松本若菜も驚き！

「サンシャイン池崎がイェェェェーイ！で何秒背中を反っていられるか」を予想するクイズでは、まさかの佐藤勝利が池崎の記録に挑むことに。池崎になりきって登場した佐藤の姿には、ゲストの松本も驚き…！空前絶後の展開にスタジオは大爆笑！体を張りまくる佐藤の奮闘に注目だ。

さらに大久保佳代子があるクイズにちなんで「timeleszで寝顔が一番可愛い人」をジャッジする場面も。「見極めチャレンジ！7秒timelesz」では、本物を見極めるゲームに挑戦。登場する4人の女性の顔を見て、「10人の子供を持つお母さん」を見極めることができるのか？メンバーから飛び出す個性的な着眼点にも注目だ。

■番組情報

TBS系『timeleszの時間ですよ』

10/13（月）21:30～22:57

出演

timelesz（佐藤勝利/菊池風磨/松島 聡/寺西拓人/原 嘉孝/橋本将生/猪俣周杜/篠塚大輝）

スタジオゲスト

松本若菜/大久保佳代子

VTRゲスト

龍玄とし（ToshI）/サンシャイン池崎

進行

日比麻音子（TBSアナウンサー）

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/program/timelesz_time/