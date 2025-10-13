新日本プロレス１３日の両国国技館大会でＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組が上村優也（３０）と海野翔太（２８）の挑戦を退け初防衛に成功した。

Ｋ．Ｏ．Ｂは８月に海外武者修行から凱旋帰国すると、９月神戸大会でタイチ＆石井智宏を撃破し、いきなりタッグベルトを奪取。この日は海野＆上村の本隊次世代エースコンビとのＶ１戦に臨んだ。

Ｉｃｅにとって上村は、２０２１年２月後楽園大会でのデビュー戦で左ヒジを負傷し、わずか５２秒でレフェリーストップ負けとなった因縁のある相手だ。この日も上村から執拗に左腕を攻められると、左ヒジのテーピングまで外されアームロックで絞り上げられる。しかしＩｃｅもヘッドバットで応戦し意地を見せた。

ＡＭＢＩＴＩＯＮ（正拳突き）を海野に決めて敵軍を分断したＩｃｅだったが、上村への一撃はかわされてフランケンシュタイナーからの腕十字で捕獲される。それでもＯＳＫＡＲがギロチンドロップでカットし上村を羽交い絞めにすると、今度こそＡＭＢＩＴＩＯＮをさく裂させる。最後は合体技Ｋ．Ｏ．Ｂ（ＩｃｅのキックとＯＳＫＡＲのツームストーンパイルドライバー）で激闘に終止符を打った。

勝利したＩｃｅはバックステージで自身の名前の由来を語り始めた。「辻陽太、俺はアイツのことが好きだ。何ならリスペクトしとるわ。言っとることもブレんしな。アイツが言っとったんだ『ヒートストーム（上村）は太陽で辻陽太は月だ』と。マジでその通りや」と先輩にあたる同期２人の関係性に言及。「かといって俺はこのビジュアルでセンターポジションにはなれねえような奴だ。そんな俺がどうやって上を目指すか。太陽とか月の光の反射を利用するんだ。アイツらを利用して俺がさらに輝く。そう、ＩＣＥ（宝石）だ」と説明した。

次期挑戦者は未定だが防衛ロードへの自信は揺らがない。「俺らが負けることはねえんだよ。どんな相手でも（光を）引きずりだして、俺が輝くために利用してやる。とりあえずこいつ（ベルト）を使っていっちょ金儲けだ」とネックレスをギラつかせていた。