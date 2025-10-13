高校受験に合格すると褒めてくれた母。もっといい子になったら愛してくれる？／さよなら大嫌いなお母さん
『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』（みちか：原作、kanata：漫画、リアコミ：企画/KADOKAWA）第3回【全4回】
【漫画】『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』を第1回から読む
ヒステリックな母親に育てられ、いつも母親の機嫌を取りながら生きてきたみちか。成績優秀な兄と比べられ、交友関係から進路、着る服に至るまで管理され、母親の意に沿わない行動をすれば暴言を浴びせられる日々。そんな母親から逃れるべく、単身赴任の父親の元へ向かうが――。 『さよなら大嫌いなお母さん 毒親からの解放』は、毒親に人生を狂わされた子どもが自分の人生を取り戻すために動き出す物語です。
※この記事には不快感を伴う描写が含まれます。ご了承の上、お読みください。
