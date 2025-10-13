「ずっと同じ髪型」は卒業！＜40・50代＞が似合う【ウルフカット】で即今っぽ♡

気分も装いも変わる秋は、「ずっと同じ髪型」を卒業するのにぴったりなタイミングかも。つい無難な髪型に落ち着きがちという40・50代は、「ウルフカット」で今っぽさを取り入れるのがおすすめです。今回は、大人女性に似合うウルフカットをピックアップ。抜け感のあるヘアスタイルで若々しい印象にチェンジしてみてください。

ふんわりと軽やかな印象に

トップのボリューム感と首元のくびれが、メリハリを演出するウルフカット。ふんわりとした仕上がりが気分まで軽くしてくれそうです。ヘアスタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんは、「ノンスタイリングでも可愛い」とコメント。手間なくおしゃれを楽しめそうなヘアスタイルです。

初心者も挑戦しやすい控えめレイヤー

こちらは、控えめのレイヤーで上品に仕上げたウルフカット。@motoshi_wtokyo_wolfさんは「初めてウルフに挑戦する方にオススメなのはあまりレイヤーを入れすぎないボブウルフ」とコメントしていて、ウルフカット初心者の人には特におすすめです。結べる長さがあり、大人女性の忙しい毎日にもフィットしそう。

まとまり感のある扱いやすいウルフヘア

襟足や顔まわりのレイヤーによって動きが演出されたウルフヘア。トップに程よくボリュームを持たせつつ、まとまり感がキープされているのがポイントです。広がりやすい髪質も、レイヤーを調節することで扱いやすく仕上がりそう。カジュアルになりすぎない上品な印象が大人女性にぴったりです。

ガラッとイメージチェンジ可能

こちらは、ヘアスタイリストの@t.ikeda214さんが、「ショートからでもOKなウルフヘア」と紹介しているヘアスタイル。首元のくびれが旬な雰囲気です。ウルフヘアは、ショートやボブヘアからのイメージチェンジにもぴったり。長さを変えずにガラッと印象を変えられそうです。

