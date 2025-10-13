立ち入り禁止の場所にいた怪しいおじいさん。正体を術で暴こうとすると追いかけてきた！／狐の窓〜ゆるっと怪異〜3
『狐の窓〜ゆるっと怪異〜3』（夜風さらら/KADOKAWA）第14回【全16回】
【漫画】『狐の窓〜ゆるっと怪異〜3』を第1回から読む
Xやpixivで人気沸騰の『狐の窓〜ゆるっと怪異〜』シリーズ第3弾！「狐の窓」――それは特別な指の組み方をし、その穴（窓）から覗くと目には見えない不思議なものを見られる能力のこと。一つ目小僧・ハジメのイタズラがきっかけで、妖怪にまつわる事件を請け負う東雲探偵事務所と町の妖怪たちとの間でいざこざが発生。そこに現れた町の守り神・蛟（みずち）の提案により、狐の窓を使った三番勝負で決着をつけることに。東雲探偵事務所の命運がかかった大事な決戦に向け、カナタは狐の窓の術を磨き、ナギたちは力を貸してくれる妖怪たちのスカウトに奔走する――。『狐の窓〜ゆるっと怪異〜3』で、人間と妖怪たちのゆるっと不思議な世界をお楽しみください。
