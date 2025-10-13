【万博閉幕】「ずっとクライマックス」最終日の花火 5分にわたって夜空に大輪の花「まさに圧巻」
大阪・関西万博（大阪・夢洲）がきょう13日、閉幕する。最終日の花火は約5分間にわたって、夜空に大輪の花を咲かせ続けた。
【動画】「ずっとクライマックス」5分にわたって夜空に大輪の花を咲かせた最終日の花火
期間中は『EXPO Thanks 花火大会』が実施されていた。特に9月25日以降は毎日開催すると発表し、大きな話題を集めた。
そしてきょう、最終日。18時35分から始まった花火は約5分間にわたって、休みなく打ち上がり続けた。時折、赤と青のミャクミャクカラーも混じりつつ、複数の花火が一気に夜空で広がると、来場者からは大きなどよめきと拍手が沸き起こっていた。
ネットでも「万博大花火ファイナル、ずっとクライマックスで凄まじかった」「フィナーレ花火凄すぎるって!!」「まさに圧巻」といったコメントが寄せられた。
