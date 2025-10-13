「お金が貯まらない人」は水道のしずくに気付かない？小さな習慣が財産を左右する
寿命が延び「100年時代」といわれるようになった今、将来に備えて「お金を貯めたい」と思う人は多いものです。けれど同じ収入でも、自然にお金が増える人と、なぜか残らない人がいます。
その差は、意外にも“日常の小さな習慣”に隠れているのかもしれません。蛇口から落ちるしずくのように、気付かないうちにお金が流れ出していないでしょうか。
今回は、実際の暮らしのエピソードを交えながら、「細かなお金の使い方」が将来の資産にどう影響するのかを解説し、今日からできる具体的な工夫を紹介します。
暮らしぶりを観察すると、お金の使い方以外にも特徴がありました。妹は水道の蛇口をしっかり閉めず、ぽたぽた水滴を垂らしたままのことがある。冷蔵庫のドアもきっちり閉めないことが多く、警告音が鳴ることもしばしば。外食時には、姉は必ずメニューの中で一番安いランチを選ぶ一方、妹はデザート付きの一番高いランチを注文。小さな違いですが、積み重なれば大きな差になります。
こうしたエピソードから見ると、お金が貯まらない人は「細かなお金に無頓着な傾向があるのかもしれない」と感じさせられます。
▼細かなお金に注意するポイント1：「見えない出費」を意識する
ちょっとしたコンビニの立ち寄りや、自販機のドリンク。1回200円でも週に3回、1年間継続すると約3万円になります。こうした“しずく”を止めるためには「買わない仕組み」を作ることが効果的です。例えばぺットボトルのお茶を毎回買う代わりに、水筒を持参するだけでも大きな節約になります。
▼細かなお金に注意するポイント2：支払い方法を工夫する
現金を一万円札で持ち歩くと、細かいお金が必要になったときについ崩してしまい、その後は小銭や千円札がどんどん減っていきます。逆に、千円札を中心に持ち歩けば、残高の感覚が強まり、使い過ぎ防止になります。
また電子決済にすると、履歴が自動で残り、後から「今月は外食にいくら使ったか」が一目で分かります。さらに商品やサービスによってはポイント還元もつくので、節約とお得の両立につながります。
▼細かなお金に注意するポイント3：サブスクリプションサービス（定額サービス）を棚卸し
動画や英会話、ヨガ・ストレッチなどの定額サービス料、保険料、携帯のプラン料金など、毎月引き落とされるお金は“気付かない出費”の代表です。
いちど契約すると安心して放置しがちですが、本当に必要かを定期的に確認しましょう。使っていないサービスを解約するだけで、年間数万円の節約になることもあります。
・財布の中身を千円札に変える
・電子決済をメインにして履歴をチェックする
・必要のない定額サービスを1つ解約する
・食料品の買い物は週に2回、コンビニでの買い物は「月に2000円以内」などルールを決める
小さな一歩でも、積み重ねれば大きな効果があります。お金が貯まる人と貯まらない人の差は、“大金の使い方”ではなく、こうした日常の小さな選択に表れるのです。いずれも大きな努力は不要です！
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
姉妹の違いが示す「貯まる人」「貯まらない人」その人は姉と妹、そして母の4人暮らし。姉は家計簿をつけ、予算を守る倹約家。着実に老後資産を貯めています。妹は無計画で「今月は使い過ぎた」と反省しながら、珍しいお菓子を見つければ迷わず購入するタイプ。まとまった貯金はない……とのことです。
お金持ちは、小銭にシビア！小さな習慣が大きな差を生む蛇口から落ちる一滴は取るに足らないように思えますが、1日中続けばバケツいっぱいの水になることもあります。お金も同じ。小さな出費と思っていても放置すれば、大きな出費につながります。お金持ちは、小銭にシビアといいますが、実際、その分だけ資産を守りやすいのです。
今日からできる行動とは？今日から始められる、具体的な行動とは以下のようなことです。
まとめ「お金が貯まるかどうか」は、大きな買い物の選択ではなく、蛇口のしずくのような日常の小さな習慣が左右します。冷蔵庫のドアをきちんと閉めるように、出費の“小さな漏れ”を意識するようにしましょう。
