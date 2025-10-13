「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

牝馬３冠最終戦。以前はローズＳ組が最重要トライアルだったが、近７年では１連対のみ。その一方、１６年に重賞に昇格した紫苑Ｓ組は３勝、２着４回、オークスからの直行組が６勝、２着１回と傾向が変わってきた。

オークスに続く２冠獲りを狙うカムニャック。秋の始動戦となったローズＳは４角で他馬にぶつけられる不利を受けたが、体勢を立て直すと、馬場の真ん中から力強く突き抜けて快勝。貫禄のＶ発進を決めた。ひと夏を越してさらなる進化を遂げた樫の女王。２戦２勝と負け知らずの芝２０００メートルでライバルたちを迎え撃つ。

ぶっつけで秋華賞に臨む桜の女王エンブロイダリー。オークス９着後は放牧に出され、英気を養った。２日には美浦Ｗで６Ｆ８３秒６−１１秒６を記録。森一師は「まだ全体的に緩さを残しますが、２週前としては上々。来週追い切った後に栗東へ移動する予定です」と万全の態勢で臨む。

紫苑Ｓを鮮やかに逃げ切ったケリフレッドアスク。好スタートを決めて絶妙なペースを刻むと、直線入り口で後続を引き離し、ライバルを封じ込めた。豊富なキャリアを武器に淀に乗り込む。

紫苑Ｓは惜しくも首差の２着に敗れたジョスラン。開幕週で内が圧倒的に有利の馬場だったが、直線外から勝ち馬に迫り、勝ちに等しい内容だった。全兄はＧ１・３勝馬エフフォーリア。軽視は禁物だ。