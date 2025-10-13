◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

米国のアイビーリーグ選抜は、２時間１０分１２秒で過去最高の４位に入った。

今大会の出場登録選手で、５０００メートルの自己ベスト記録（１２分４８秒２０）と１万メートル自己ベスト記録（２６分５７秒３０）がいずれも最速のグラハム・ブランクス（２３）＝ハーバード大＝は当日変更でエース区間の３区（８・５キロ）入り、区間４位で堅実につないだ。

９月の東京世界陸上１万メートルにも米国代表として出場し、１１位だったブランクス。「世界陸上の時の調子を１００％とすれば、現在の調子は７５〜８０％です。調子のピークは過ぎましたが、その分、リフレッシュできました。自分の区間で最高のパフォーマンスを発揮し、チームの優勝や表彰台の可能性を最大限に高めたいと思います」などと意欲的に話していた。

アイビーリーグは米国北東部の８大学（ハーバード大、ブラウン大、コロンビア大、コーネル大、ダートマス大、ペンシルベニア大、プリンストン大、イェール大）の総称で、いずれも世界有数の名門私立大。出雲駅伝では１９９８年からアイビーリーグ選抜を招待し、台風による大会中止、新型コロナウイルスの影響を除き、今年で２５回目の出場となる。昨年は過去最高の５位と躍進し、存在感を示した。今年はチーム最高成績を更新する４位以内を目標に掲げて挑み、見事達成した。

また、今年のチームには２１年東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾が臨時コーチを務め、日本に不慣れな選手やスタッフをサポートし、心強い存在となっていた。

現在、出雲駅伝の組織委員会では、アイビーリーグ選抜の挑戦を支援するクラウドファンディングを行っている。今年は当初、航空券代や物価のため、招待出場が危ぶまれる事態が発生していたという。最終的に参加が決まったが、招待にかかる費用の一部を補填（ほてん）するため、クラウドファンディングを実施。第一目標は１００万円（目標達成に必要な活動費用）、第二目標は３００万円（チームの滞在費、移動費等）。期間は出雲駅伝の１週間後の１０月２０日まで。１２日午後５時３０分の時点で支援総額は５５万円。公式サイトでは「出雲駅伝組織委員会はクラウドファンドで費用を補填（ほてん）してチームの招待を継続することで応援したいと考えます」と駅伝ファンらに協力を呼びかけている。