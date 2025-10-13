◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

昨季の大学駅伝２冠の国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を果たした。前回２位で２年ぶりの王座奪還を目指した駒大は、５位に終わった。

レース終了後、出雲市の浜山公園陸上競技場で５０００メートル記録会が行われ、補欠に回った各校の選手が出場。青学大の椙山一颯（いぶき、１年）が１３分５５秒９３でトップ。駒大の安原海晴（３年）が１３分５７秒７４で２位、国学院大の鼻野木悠翔（２年）が１３分５８秒０２で３位に続いた。

「もうひとつの出雲駅伝」と呼ばれる記録会。駒大の安原は２位となったが、スタートから試合終盤まで積極的にレースを引っ張り続ける、熱い走りを見せた。直前まで出雲駅伝の出走も視野に入っていたが、最後に調子を上げきれずに補欠。意地の走りを見せつけ、「仕上げ方がまだまだだったと思います。ここから３週間かけて、全日本に向けて、メンバーには入れるように頑張っていく」と表情を引き締めた。

藤田敦史監督も、安原の走りに「ああいう、気迫のある走りをすることが、全日本につながると思います」と高く評価した。今回の出雲駅伝は、３区の桑田駿介（２年）が区間９位と苦戦したことも影響し、５位。「思うような結果が出せませんでしたが、海晴が、『桑田、メソメソしている場合じゃないぞ』っていうような気迫ある走りをしてくれた。それが駒沢。それができたことが良かった」と藤田監督。約３週間後の全日本大学駅伝で、駒大は必ずリベンジする。