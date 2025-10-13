サッカー日本代表は１３日、翌日に迫った親善試合のブラジル戦へ向けて、試合会場の東京・味の素スタジアムで調整した。ＤＦ橋岡大樹は「みんなビビっているというよりも、楽しみにしているし、みんな絶対に勝てると思っていると思う。みんな練習から『どうやったら負けない』じゃなくて、『こうやったら勝てる』で入っている」とチーム全体で前向きな雰囲気でいることを強調した。

今回、来日したブラジル代表にはイングランド・プレミアリーグでプレーしている選手が１３人いる。昨季までイングランド・ルートンでプレーしていた橋岡は、トットナムに在籍のＦＷリシャルリソンの名前を自ら挙げると「（身長は）１８０以上ありますけど、めちゃくちゃ強いというわけではなかった。もし自分が出たときには、そこをしっかり抑えられる自信はある」と言葉に力を込めた。

この日、浦和の先輩である元日本代表ＤＦ槙野智章さんから電話があったことも取材中に明かした。槙野さんは２０１７年のブラジルとの親善試合で、コーナーキックを頭で沈めて得点を獲得。歴代でもブラジル戦で得点した選手は５人しかいない。電話口で、槙野さんからは「なんか５人決めた人いるけど、誰か分かる？」と聞かれたというが、「めちゃくちゃ自分の名前を言って欲しそうにしていたので言わなかったです。あえて。槙野くんが決めたのしか覚えていなかったが、意地でも言わなかった」と、笑いながらやりとりの内容を話した。