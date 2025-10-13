第３０回秋華賞・Ｇ１は１０月１９日、京都競馬場の芝２０００メートルで行われる。

オークスを制したカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、前哨戦のローズＳも勝って３連勝中。その前走も直線でぶつけられる不利がありながらもしっかりと脚を伸ばし、貫禄を見せつけた。コーナー４つのコースに替わるが、位置取りにもこだわらなくなってきているだけに、２冠達成の可能性は高い。

対する桜花賞馬エンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、オークスは明らかに距離も長くて９着になったが、今回も２０００メートルをこなせるかどうかがカギになる。栗東滞在で臨むが、早めに入った桜花賞当時よりも、滞在日数が少ない点がどうか。

ローズＳで鋭い脚をみせて３着だったセナスタイル（牝３歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ソットサス）はまだキャリア３戦しかなく、上積みは大きい。オークス馬のヌーヴォレコルトを母に持ち、秘めた素質はここでも通用して不思議ない。

紫苑Ｓからは３着のダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）が面白い。直線でスムーズにさばけていれば、という内容で、内回りの２０００メートルという舞台も合う。１２日の栗東・坂路での動きも良かった。

ローズＳで２着のテレサ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父アドマイヤマーズ）は、前走で馬の後ろで我慢する形が取れて、直線もよく伸びてきた。１ハロン延長でも、スムーズに折り合いがつくようなら侮れない。

パラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は、前走のローズＳでは痛恨の出遅れ。直線も前がなかなか開かなかった。オークス４着と力はあるだけに、巻き返す可能性はある。