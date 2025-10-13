強い台風２３号は１３日朝、伊豆諸島の八丈島（東京都八丈町）に最接近し、同日午後にかけて関東南東の海上に抜けた。

そのまま東へ進み、１４日には温帯低気圧に変わる見通しだ。９日に台風２２号による暴風雨で多くの家屋が損壊した八丈島は、５日間で２回目の台風の接近。けが人はいなかったが、再度の強い風雨に島民は「心が安まらない」と疲弊した表情を見せた。（立原朱音）

気象庁によると、台風２３号は１３日午後９時現在、関東南東の海上を時速４０キロで東北東に進んでいる。中心気圧は９７５ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は３５メートル。

八丈町では同日午前から樹木や信号機を強風が揺らし、台風２３号が近くを通過していた午前６時１５分に最大瞬間風速４２・７メートルを観測。午後１時５０分までの１２時間降水量は１３０ミリに達した。

２階建ての弁当店「八丈ピーコック」は、９日の２２号の直撃で屋根の大半がはがれ落ちた。さらに今回の２３号で１階の天井部分から大量の雨が漏れ、店舗内は水浸しになった。経営する奥山敏彦さん（６８）は「常連さんが待っているのに、いつ営業を再開できるかわからない。ここまでの被害になるとは想像できなかった」と肩を落とす。

島の特産野菜「アシタバ」の販売会社「あしたば加工工場」では、２２号の暴風を受けて工場が大きな被害を受けた。壁がはがれて中はむき出しの状態。２３号による風雨で機械や工具はびしょぬれになった。来年、父親から経営を引き継ぐ予定の山田真之介さん（４７）は「知名度を上げていこうと意気込んでいたところだった。本当にショックだ」と話した。

創業４０周年を迎え、島内の見学コースにもなっている同社。山田さんは「工場を建て替えるか、別の場所でやり直すかも決められていない。前を向いて頑張るしかない」とも語った。

東京都などによると、１３日午後５時現在、八丈島内の停電は約５１０軒に上る。一部地域で断水も続いており、同３時現在、島内６か所の避難所に住民約１４０人が身を寄せているという。