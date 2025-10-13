「富士Ｓ・Ｇ２」（１８日、東京）

春秋マイルＧ１連覇に向けて、秋の始動戦を迎えるジャンタルマンタル。安田記念Ｖ後は欧州遠征を視野に入れていたが、見送って秋に備えた。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５１秒８−１１秒６を記録。抜群の動きを披露し、態勢は万全だ。２〜３歳、古馬でマイルＧ１を制した現役最強マイラー。前哨戦からその強さを見せつける。

国内外でＧ１・２勝の実績を持つソウルラッシュ。安田記念３着後に骨折が判明したが、症状は軽く、治療と夏休みを兼ねて休養に入っていた。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒１−１０秒７を記録し、０秒２先着。骨折の影響はみじんも感じられない。マイルＣＳ連覇へ向けて、始動戦Ｖで弾みをつける構えだ。

安田記念で２着に食い込んだガイアフォース。中団馬群で窮屈になりながらも、直線で上がり３３秒９の末脚を駆使して、勝ち馬に迫った。４カ月半ぶりの実戦となるが、１週前追い切りは栗東坂路の併せ馬で４Ｆ５１秒３−１１秒９を記録し、０秒３先着。出来は文句なしだ。芝ダート不問の二刀流が、前走のリベンジを狙っている。

ＮＨＫマイルＣ２着以来の復帰戦に臨むマジックサンズ。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ７９秒２−１１秒２を計時。ゴール前で併走馬の内からスパッと伸びて０秒１先着。調整過程は順調だ。古馬マイル路線のトップクラスと激突。力試しの一戦へ。

関越Ｓで２年１０カ月ぶりの白星を手にしたウンブライル。中団から上がり３２秒３という極上の切れ味で、差し切りＶを決めた。２３年ＮＨＫマイルＣ２着馬が、同じ舞台で完全復活といく。