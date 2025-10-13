競泳のロンドン五輪銀メダリストで昨年4月に現役引退した入江陵介氏（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。現在の職業を明かした。

入江氏は「スポーツの日ということで良く『今何してるの？』と聞かれるので改めてプロフィールをお伝えします！笑」として、自身の現状を伝えた。

「僕は現在（株）ナガセ の会社員で人事部に配属されてます」と明かし「人事部としてはインターン向けの説明会や、社内の様々な委員会に入って会議してます」と仕事内容を伝えた。

さらに「僕の育ったイトマンスイミングスクールが同じグループ会社でイトマンでは特別コーチとして全国で水泳教室などしています」とし「メディア面ではアミューズスポーツエージェンシーに所属して、テレビ、イベント関係に出演しています」と様々な仕事をしているとした。

メディア面については「今レギュラー番組としてフジテレビ『サン！シャイン』水曜レギュラー」「朝日放送『newsおかえり』木曜レギュラーに出演させて頂いてます！ありがたい限りです」と説明した。

そして「スポーツ関連ではJOC日本オリンピック委員会のアスリート委員会の副委員長をしております。日本水泳連盟のアスリート委員もしております」とし「スポーツ界への貢献活動をさせていただいています。改めまして、今後ともよろしくお願いします！」と記した。