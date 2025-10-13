内田真礼、石川界人のプロポーズ秘話に照れ「マジで恥ずかしかった…」 サプライズに気付かず
声優の内田真礼が13日、KBC九州朝日放送のラジオ番組『内田真礼とおはなししません！？』（毎週日曜日 深0：30）に出演。石川界人のプロポーズ秘話を内田目線から明かした。
【動画】内田真礼＆石川界人、夫婦揃って結婚後初公の場！薬指には指輪がキラリ＆ノロケっぷりに諏訪部順一が嘆き
冒頭で内田は「結婚発表後初めての収録ということで」とし、番組にはファンから祝福メールが“束”で来たことを報告した。「愛のあるコメントがたくさんで。温かくて。頑張ってやってきてよかったと思いました」としみじみと語った。
さらに内田は「そういえば発表した日に界人くんが配信していたけど…。見た？」と照れながら触れた。発表当日に石川は生配信でプロポーズの言葉について「これはですね、ちゃんと話してもいいか許可を取ってきました！」とし「プロポーズの言葉は『もうちょっと頑張って！あとで全部わかるから！』です」と爆笑。その理由は「サプライズだったんですよ。サプライズで、ディナーに行きまして。僕の手荷物が少なかったために、向こうは『プロポーズしないんだな』と思ったらしく、お酒も進んでいたので途中で眠くなってしまい…。でも、こっちは１ヶ月前からレストランと連携もとっていまして、サプライズの準備をしていた。（眠そうな内田の真似をしながら）それを見てパニックになりまして、寝息も聞こえ始めてしまったので『あとちょっと頑張って！あとで全部わかるから！』と」と経緯を説明した。
ラジオで内田はプロポーズ秘話について「マジで恥ずかしかった…」と声でわかるほど照れる。「プロポーズされた時、本当に荷物が薄かったの！」と弁明。「『絶対、今日じゃん』と思っていたら、あの方は荷物が薄かったから！諦めて『今日はそういう日じゃないんだ。飯だ！』と思って食べていたら、ああいうことになった」と経緯を改めて説明すると「携帯に酔っ払ってふわふわになった私と不安そうな界人くんの写真がが残っている」と苦笑い。そして「これからも温かく見守っていただけたら、うれしいです」と伝えていた。
また、弟の内田雄馬の話題も。「まず『付き合ってます』の報告をしたら泣いてました（笑）。『俺の好きな人と好きな人が一緒になるなんて！俺はうれしいよ！』とめっちゃ泣いてました。本当にいい弟だなと姉ながら思いますね」としみじみ。その後、内田真礼×内田雄馬の「BIG LOVE」を流していた。
内田と石川は書面を通じて先月30日に「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と発表。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております」とつづった。「皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました。同じく芸能の世界で活動している身であり互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」と伝え「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思いこのたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と記した。
最後は「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります」と決意を新たにし「結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております。未熟な二人ではございますが今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいた。
内田は、アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』神崎蘭子役、『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役などで知られる人気声優で、実弟は声優の内田雄馬。石川は『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役、『盾の勇者の成り上がり』岩谷尚文役、『青春ブタ野郎』シリーズの梓川咲太役などで知られる。
