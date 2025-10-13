女優・山本舞香が13日、自身のインスタグラムを更新。この日、28歳の誕生日を迎えたことを報告した。

山本は「28歳になりました」と書き出し「お母さん、産んでくれてありがとう。お父さん、強い私に育ててくれてありがとう。旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても楽しみです。チビ達、言葉が無くたって表情で沢山お話してくれてありがとう」と両親や夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroへの感謝を記した。

続けて「私の大切なお友達いつも本当にありがとう。これからも100%以上の愛を与えるからね」「応援してくれてる皆様 沢山のお祝いのコメント、投稿、メンションありがとうございます！愛が伝わって幸せな気持ちになりました。何が起きてもいつも温かく見守ってくださる皆さんの存在に感謝します」と友人、ファンへの感謝を示していた。

また、Hiroも自身のインスタグラムを更新し、山本との手つなぎショットを投稿。「誕生日おめでとう。いつも支えられてます」と愛妻を祝福した。