「ファン感謝３Ｄａｙｓ ボートレースバトルトーナメント」（１３日、三国）

荒天のため安定板装着の２周戦で行われた優勝戦は、３走連続で絶好枠を引き当てた１号艇の吉村誠（３６）＝静岡・１０５期・Ａ２＝が人気に応えて逃走。通算６回目の優勝を飾り、来年１月のプレミアムＧ１・ＢＢＣトーナメント（２０２６年１月２２〜２５日・尼崎）の出場権をゲットした。

“ラッキーボーイ”がツキを味方に圧逃劇を演じた。Ｓ展示は１６２４３・５だったが、本番は１２３・６４５へ。吉村はインからコンマ１３のＳを決めて１周１Ｍを先マイ。バックで後続を突き放して決着をつけた。

スタート展示では、再展示になるハプニングもあったが、それでも本番では落ち着いていた。「どこからでも行けるようにしておけと菊地（孝平＝静岡）さんに言われていたので、Ｓを決められた。足は完璧。今節で一番良かった」と笑顔を見せた。

優勝は昨年１月の蒲郡一般戦以来で通算６回目。来年１月のＢＢＣトーナメントの出場切符をゲットした。さらに１３日時点の来期適用勝率は６・４３で、８期ぶりのＡ１復帰が濃厚だ。「ケガで休養中の川井萌（静岡）にいい報告ができる。この後も事故をせず、変わらないモチベーションでやっていきたい」と目がキラリ。次節のデイリースポーツ杯（１６〜２０日・とこなめ）でも力強い走りを見せてくれるはずだ。