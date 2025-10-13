「新そば」のシーズンがやってきました。打ち立て、茹でたての香りに誘われ、各地で行列ができています 。香り高い新そばをより美味しく味わう方法を徹底解説します。

【写真で見る】「そば派」が多い地域は? 「うどん派」ときれいに分かれた日本地図

新そばは寒暖差で甘みが強い? 色にも注目

連休中日の12日、福島・南会津町では「第17回 南会津新そばまつり」（13日まで）が開催され、各地の“そば打ち名人”が集いました。

なかでも人気だったのは、地元の名物「裁ちそば」。最大の特徴は、重ねた生地を包丁で手前に引くように切ることです。

地元の出店者

「板の上で布を裁つ、裁断するじゃないですか。それで裁ちそばと（名前が）ついたらしい」

打ち立て、茹でたての新そばはやはり格別のようです。

茨城県から

「おいしい、やっぱり会津のおそばは違う」

続いて訪ねたのは、そばの名店が集まる東京・調布市の深大寺です。軽快なリズムで新そばを打っていたのは「松葉茶屋」店主の石川和之さん。

――秋の新そばの特徴を教えてください

松葉茶屋 石川和之 店主

「やっぱり甘みがとても強いということと、香りが高い、風味がいい。すべてそろったフレッシュな感じですね」

秋の寒暖差で、甘みのあるそばになるのだそうです。この日、多くの注文が入っていたのは800円の冷たいもりそばでした。

お客さん

「色がね、ちょっと新そばが濃いんですよ。緑っぽい。これがすごくいいですね」

“そば派”の地域が東日本に多いのはなぜ?

松岡葵キャスター:

まず、そばを食べる文化には、地域によってかなり違いがあります。



「そばとうどん、よく食べるのはどっち?」というウェザーニュースの調査（実施:2021年7月30日〜31日、回答:8857人）では…

【そば派】

●北海道（61%）

●東北（57%）

●関東（56%）

●甲信（64%）



【うどん派】

●近畿（63%）

●四国（82%）

●中国（71%）

●九州（69%）

このように、一部の地域を除いてきれいに「東はそば」「西はうどん」と分かれています。

私が住んでいる高知県を含む四国では、約8割が「うどん」と答えています。確かに、そばを食べるのは年越しそばと、あと数回あるかというくらいです。

では、なぜそばは東日本に定着しているのでしょうか?理由としては二つ考えられます。

一つ目の理由として、歳時記×食文化研究所代表の北野智子所長は「そばは寒冷な気候や痩せた土地に強いので、東日本にそばを嗜好する地域が多い」という点を挙げています。

二つ目の理由として、日本蕎麦保存会の片山虎之介会長は「千葉で濃口醤油の生産が盛んになり、“濃口”にあうそばの人気が加速したのではないか」と分析しています。

新そばの香りを最大限楽しむ“3つの食べ方”

松岡キャスター:

収穫後約1〜3か月の“採れたて”のソバの実を使用したものが「新そば」といわれますが、その最大の特徴は“香り”です。新米も香りがいいといわれますよね。



そこで今回、新そばの香りを最大限に楽しむための方法を聞いてきました。

松葉茶屋 石川和之 店主

「新そばを楽しむには、最初に何もつけずに、香りを楽しみながら一口いただいて」

新鮮な新そばの香りや風味を十分に味わうため、まずは何もつけずに食べるのがオススメなのだそうです。私も試しましたが、フルーティーな風味がしてびっくりしました。

松葉茶屋 石川和之 店主

「次はつゆにくぐらせて、全部べちゃっとつけるんじゃなくて半分くらい。わさびをちょっとおそばの上にのっけて食べるのもいい」

こうして食べてみると、つゆもそばも両方の味がちょうどいいバランスになりました。

また、ねぎは少しずつつゆに入れると、つゆの風味を損なわずに食べ続けることができるそうです。

まとめると、次のような3つの食べ方があります。

【新そばの香りを最大限楽しむには】※深大寺「松葉茶屋」によると

（1）香りを楽しみ何もつけず

（2）半分程度つゆにIN、どちらの風味も楽しむ

（3）わさびなどの薬味はつゆの中ではなく、そばに乗せて

こうして段階的に食べると、より新そばの香りを楽しめますが、もちろんご自身が好きな食べ方をするのが一番だということです。

井上貴博キャスター:

そう言われると私はどっぷり全部つけてしまいますが、わさびをあとから口に入れている知り合いがいて、それはおいしかったです。