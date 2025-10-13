ＮＹ市場 この後のイベント
時刻未定
ドイツ経常収支（8月）
予想 N/A 前回 148.0億ユーロ
14日
1:55
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会出席（質疑応答あり）
4:10
マン英中銀委員、全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会出席
IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）
全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会（フィラデルフィア、14日まで）
コロンブスデー祝日で米債券市場は休場（株式市場は通常取引）
カナダ市場は感謝祭の祝日で休場
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
