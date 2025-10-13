時刻未定
ドイツ経常収支（8月）
予想　N/A　前回　148.0億ユーロ

14日
1:55　
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会出席（質疑応答あり）

4:10　
マン英中銀委員、全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会出席


IMF世銀年次総会（ワシントン、18日まで）
全米企業エコノミスト協会（NABE）年次総会（フィラデルフィア、14日まで）


コロンブスデー祝日で米債券市場は休場（株式市場は通常取引）
カナダ市場は感謝祭の祝日で休場

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性


※予定は変更されることがあります。