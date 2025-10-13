※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

妻の出産を支えた助産師と1年も付き合っている夫。妻が子どもとふたりきりで孤独を募らせるのをしり目に、同僚の出産祝いと嘘をついて会いに行っていた。帰宅した夫のコートを片付けようとした妻は、中から2人分の温浴テーマパークのレシートを見つけて夫を問い詰める。



このレシートはいったい!?油断してた…わからない!?「このレシート、何？」と問い詰めると、夫は一瞬固まります。温泉テーマパークで2人分の料金が記された明細――やましい証拠を見られたのは明らか。言い逃れできないと思いきや…「わかんない」とあっけらかんとする夫。「ゴミ間違えて拾ったかな」とあまりにすっとぼけた様子に妻も返す言葉を失います。(ぽん子)