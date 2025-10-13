バスケットボールB3リーグです。新潟アルビレックスBBは、アウェーで山口と対戦、今シーズン初勝利。さらに初の連勝を飾りました。



11日の試合。開幕から4連敗中の新潟は第1クォーター。上越市出身・五十嵐のカットインからのレイアップ。



さらに今季加入の長尾光輝がバスケットカウントを獲得し、勢いに乗ります。





第2クォーターに入ると新外国籍選手が躍動！ユージン・フェルプスがリバウンドを拾って、強引にシュート！さらには、アイザイア・パウエルのスリーポイント！チームの連係が噛み合い、10点リードで試合を折り返します。後半は、ムトンボの高さを生かした攻撃や川村のスリーポイントで得点を重ねた新潟。前半のリードを守り切り、今季初勝利を手にしました！【新潟アルビレックスBB 茺高康明キャプテン】「接戦を勝てたというのは大きいですし、まず1勝できたのが今シーズン良かったと思います」◇ ◇さらに、12日の試合では……。新潟の8点リードで迎えた最終クォーターに、樋口が躍動します。スリーポイントシュートに……相手に倒されながらシュート……樋口はこのクォーターだけで14得点の活躍を見せ、新潟が大差で連勝を飾りました。【新潟アルビレックスBB 樋口蒼生選手】「オレンジブースターの前で勝利を届けることができていないので、まずは土曜日、ひとつひとつ勝つことが重要だと思うので土曜日のために準備をしたい」新潟の次の試合は10月18日、19日、ホームで品川と2連戦を戦います。