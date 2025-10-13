台風23号はいまどこに？

気象庁によりますと、強い台風第２３号は、きょう（１３日）午後６時には関東の南東にあって、１時間におよそ３５キロの速さで東へ進んでいます。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心の南東側１５０キロ以内と北西側９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想については、【画像①】の通りとなっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風23号 今後の進路は？

② 伊豆諸島から遠ざかるも高波に警戒を

③ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報

④ 伊豆諸島・当該地域の24時間天気予報

台風23号 今後の進路は？

台風２３号の中心は、



あす（１４日）午前６時には日本の東

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



あす（１４日）午後６時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



台風はこの後、温帯低気圧に変わり、



あさって（１５日）午後３時には日本のはるか東

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されます。

伊豆諸島から遠ざかるも引き続き高波に警戒を

気象庁によりますと、強い台風第２３号は、伊豆諸島から遠ざかっています。伊豆諸島では引き続き１３日は高波に警戒し、強風や土砂災害に注意してください。



台風第２３号は伊豆諸島から遠ざかっていますが、伊豆諸島では、うねりを伴った大しけが続き、強い風の吹いている所があります。また、これまでの大雨の影響で、地盤の緩んでいる所があります。



［波の予想］

伊豆諸島では、うねりを伴い、１３日は大しけが続き、１４日はしけとなる所があるでしょう。

１３日に予想される波の高さ

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

１４日に予想される波の高さ

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う



［風の予想］

伊豆諸島では、１３日夕方は強い風の吹く所があるでしょう。

１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 １５メートル（２５メートル）



［防災事項］

伊豆諸島では、引き続き１３日夜遅くにかけて高波に警戒してください。また、１３日夕方は強風に、１３日夜遅くにかけては土砂災害に注意してください。

全国各地の天気への影響は？

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の今後16日間の天気予報は【画像㊲～㊹】の通りです。

当該エリアの24時間の予報は？

当該エリアの今後24時間の天気予報は、【画像45～51】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。