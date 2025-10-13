宇多田ヒカル、台北でポップアップを開催 ツアー映像の映画館上映も同時実施／台湾
（台北中央社）歌手の宇多田ヒカルの全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を9人の写真家の視点で捉えた写真集「NINE STORIES」に関連した期間限定のポップアップが、台北市内で来月14日から23日まで開催される。同時に、同ツアー最終公演の映像が映画館チェーン「威秀影城」の台湾全土の各館で上映される。
同ツアーは宇多田のデビュー25周年を記念したアルバム「SCIENCE FICTION」に連動して昨年開催され、台北、香港を含む9都市を巡った。写真集「NINE STORIES」は各都市の公演を9人の写真家の視点で捉えた作品で、今年3月に出版された。3月下旬から4月初旬にかけては、東京・代官山で写真集の発売を記念したポップアップも開かれた。
台北でのポップアップは、東京で開催されたポップアップの熱気を引き継ぐもので、写真作品の複製の他、各写真家の作品をあしらったアパレルアイテムや、角度によって見え方が変わるレンチキュラー仕様のフォトカードなど限定グッズを展示する。
11月14日から始まる映画館でのビューイングでは「SCIENCE FICTION TOUR 2024」のKアリーナ横浜公演の模様を上映する。同公演が映画館で上映されるのは初めて。
ポップアップは台北市の華山1914文化創意産業園区で開催。会場は展示のみとし、グッズ販売は特設ウェブサイトで行う。
（編集：名切千絵）
