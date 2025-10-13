【新潟グルメ】日替わりで変わるネタが楽しめる 割烹が手がける「寿司ランチ」【新潟市南区】
新潟市南区月潟で60年続く『仕出し・割烹 道潟屋(どうがたや)』。
仕出し割烹の空き時間を利用し2025年4月から寿司ランチをはじめました。いいネタがリーズナブルに食べられるといま話題。席も仕出し割烹らしい座敷となっています。
定番は、日替わり握り8貫の「寿司ランチ(1,600円/税込み)」。
取材日は、漬けマグロ・サーモン・穴子・海老・ブリ・しらす軍艦など新鮮なネタが揃います。シャリは大きめで、8貫全部で茶碗1杯分以上はあるそう。お客さんにお腹いっぱいになってほしいという思いが込められています。
さらに、セットの日替わり味噌汁もビッグサイズ！両手サイズのお椀に、取材日はしじみがたっぷり入っています。小鉢も充実しており、割烹ならではのどれもこだわりの味でお昼から御膳をいただいているような満足感です。
もうひとつおすすめなのは「海鮮ちらしランチ(1,800円/税込み)」。
日替わりで約8種類のネタが乗り、華やかな見た目に心が躍ります。ネタは酢飯が見えないほどに大振り！贅沢に複数のネタを一緒に口に入れてもいいですね。こちらも大きな味噌汁と小鉢がついて、満足度の高さが人気の理由です。
ランチを手がける酒井暢宏さんは、お客さんと話すのが大好き。人と人との繋がりが感じられる月潟の雰囲気が気に入っていると話します。おいしいお寿司ランチと温かい地元の空気を味わいに、月潟に足を運んでみてはいかがでしょう。
◇仕出し・割烹 道潟屋
新潟県新潟市南区月潟1539
【問い合わせ先】025-375-2137
【営】昼11:30～14:00／夜 要予約（宴会のみ）
【休】不定休
