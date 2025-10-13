新日本プロレス１３日の両国国技館大会で行われたＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権は、挑戦者の辻陽太（３２）がゲイブ・キッドを撃破し、第６代王者に輝いた。

両者は今年だけで２度ＧＬＯＢＡＬ王座戦で激突し、辻の１敗１分け。６月大阪城大会でゲイブにベルトを奪われた辻にとって、絶対に負けられないリベンジマッチとなった。

ヤングライオン時代から切磋琢磨してきたライバル対決は、２０分超の激闘となった。コーナー最上段からゲレーロスぺシャルを決めた辻だったが、ジーンブラスターはパイルドライバーで切り返される。さらにレッグトラップパイルドライバーでマットに突き刺された。

それでもこれをカウント２で返すと、ヘッドバットの打ち合いから激しい打撃戦を繰り広げる。ラリアートを回避してのジーンブラスターはカウント１で返されたものの、追撃のジーンブラスターを発射。そのまま逆エビ固めに捕獲し、ギブアップを奪ってみせた。

試合後のリング上では衝撃の光景が繰り広げられた。辻とゲイブが座礼をかわすと、握手と抱擁で健闘を称え合う。さらに辻が属する「無所属」のとゲイブが属する「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」のメンバーも登場。辻がＷＤのリーダーのデビッド・フィンレーと握手をかわしたのを皮切りに、これまで抗争を繰り広げていた両ユニットのメンバーが続々と手を握り合い和解というまさかの展開となった。

辻は「フィンレー、ゲイブ、そしてＷＤのメンバー、この１か月間ありがとうな。お前らのおかげで俺はさらにレベルアップすることができた。感謝しているよ。これでアンタらとの戦いも一区切りだ。お互い削り合うのはもうやめにしよう」とＷＤと休戦し、協力関係を築くことを宣言した。

さらには「棚橋（弘至）社長、いまさらだが、あんたがいなければ、俺はこの世界にいなかった。これが俺があんたにできる俺なりの恩返しの形だ。やろうぜ、ＩＷＧＰ」と、初防衛戦の相手に来年１月４日東京ドーム大会での引退を控えている棚橋を指名。１１月２日岐阜大会での激突が急浮上した。