「季節感分からなくなってきた」人へ！【ROPÉ PICNIC】1着あると助かる！「優秀ジャンスカ」

「着たいのは秋服の気分だけど、まだ日中は暑い日もあるし……」。そんな微妙な時期こそ、着回し力の高いジャンパースカートの出番かも。薄手のブラウスからニットトップスまで幅広いインナーと合わせられるので、季節感が難しい時期のスイッチコーデに大活躍の予感です。今回は、大人世代らしい上品なアイテムが揃う【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のジャンパースカートをご紹介します。

大きなポケットがアクセントのきれいめジャンスカ

【ROPÉ PICNIC】「デザインポケットジャンパースカート」\6,490（税込）

クリーンな素材感できれいめに着こなせる、大人らしいジャンパースカート。左右についたスクエア型の大きなポケットがアクセントです。すっきりとしたストレートシルエットと長めのミディアム丈で、子どもっぽくならず落ち着いた印象で着ることができそう。高い位置のウエスト切り替えがさりげなくくびれを強調し、すとんと着るだけで自然とスタイルアップも叶うかも。

フロントボタンがクラシカルな大人顔ジャンスカ

【ROPÉ PICNIC】「レディハンサムシリーズ ウールライクウエストタックジャンパースカート」\7,491（税込）

ほどよく広がるAラインシルエットが華やかなジャンパースカート。フロントに並ぶ小さなボタンが、クラシカルな雰囲気を醸し出します。Vネックで首まわりをすっきり見せつつ、ウエストまわりのダーツで縦ラインを強調。上品なデザインがそのままスタイルアップにも繋がりそうな、ミドル世代にぴったりな1着です。同素材のジャケットと合わせてセットアップにしてもGOOD。

シャープなVネックで垢抜けるニットジャンスカ

【ROPÉ PICNIC】「ニットジャンパースカート」\5,489（税込）

ニット素材で季節感を高めた、見た目も着心地もあたたかなジャンパースカート。深めのVネックラインなので、ボウタイブラウスや柄物プルオーバーなど、デザイン性の高いトップスとも好相性です。すとんと落ちるストレートシルエットと長すぎない丈感で、大人世代のデイリーコーデに重宝しそう。細身ながらバックスリット入りで、足捌きしやすいのも魅力です。

レイヤードが上品に決まるキーネックデザイン

【ROPÉ PICNIC】「キーネックジャンパースカート」\6,490（税込）※予約商品

高い位置でのウエスト切り替えとインタックデザインにより、体型カバー効果を高めたジャンパースカート。キーネックデザインがレイヤードスタイルを上品な印象へと導きます。「ウールのような温かみのある肌触りと光沢感が特長」（公式サイトより）の素材で、高見えも期待できそう。シックなダークブラウンとチャコールのほか、セレモニーシーンにも対応できるブラックの全3色展開。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S