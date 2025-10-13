前田敦子らOG、約13年ぶりAKB48握手会イベント参加 小嶋陽菜が呼びかけ「ヲタクのみんな元気〜？」
【モデルプレス＝2025/10/13】AKB48のOGメンバー・前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃が10月13日、東京・幕張メッセにて開催された「Oh my pumpkin！」の発売記念イベントに登場。OGメンバーが握手会イベントに参加するのはグループ史上初となる。
Overtureから熱気と歓声に包まれる中、全11曲にわたるステージイベントがスタート。66thシングル「Oh my pumpkin！」に収録されたカップリング2曲に続き、OGメンバーと海外姉妹グループメンバーが登場。選抜メンバー全員が揃って披露する「Oh my pumpkin！」の生パフォーマンスは今回が初となり、会場のボルテージは最高潮に達した。約13年3か月ぶりに握手会イベントに参加した前田は当時と変わらない笑顔で「こんにちは〜」と挨拶。小嶋は「AKB48ヲタクのみんな元気〜？」と呼びかけ、指原は「昔を思い出すというか（握手会で）幕張と横浜を交互に行き来してた時代を思い出します（笑）」と懐かしそうに語った。さらに、高橋は「ペンライトの色こんなにあったっけ！？私たちの時代は3色くらいだった気がする」と色とりどりの光に驚き、前田も「メンバーによって色が違うってこと？」とグッズの進化に興味を示した。そんな中、4代目AKB48グループ総監督・倉野尾成美から「（12月に出演いただく）武道館コンサートまでにペンライトカラー教えてください」とお願いされると、前田は「え！自分で決めていいってこと？じゃあ赤と〜…」と笑顔でリクエストし、和やかな雰囲気でファンの笑いを誘った。
◆前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃、AKB48イベント出演
今年12月にグループ結成20周年を迎えるAKB48。そのメモリアルシングルとして8月13日にリリースした同曲の初回限定盤CDに封入されているシリアルナンバー券で参加できる本イベントは、「ステージイベント」と「握手会」の二部構成で実施。「ステージイベント」には、シングルに参加しているレジェンドOGメンバー・前田、高橋、小嶋、指原の4人に加え、海外姉妹グループメンバー7人がスペシャルゲストとして登場。OGメンバーのシングル参加は、10周年記念シングルとして2016年にリリースした「君はメロディー」以来であり、OGメンバーが握手会イベントに参加するのはグループ史上初となる。貴重なステージを一目見ようと、会場には朝から多くのファンが詰めかけ、満員の盛況となった。
◆高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃、握手会に参加
OG・海外メンバーがステージを後にすると、現役メンバー全員が登場。次の曲に入るかと思いきや、突如スクリーンに映像が映し出され、昨年12月8日の周年記念日にAKB48劇場のリニューアルオープンとともに開幕したAKB48 18th Stage「ここからだ」のアルバムを12月17日にリリースすることをサプライズ発表。秋元康氏が書き下ろしたオリジナル公演としては約9年ぶりで、“AKB48はここから第二期黄金時代を迎える”という想いを込めて名付けられた公演。音源化を望む声を受け、オリジナルメンバーによる新規収録でアルバム化が実現した。「ここからだ」公演でセンターを務める小栗有以は「私も好きな曲が多いので、たくさんの方に聴いていただけると嬉しいです！」とコメントした。
ステージイベントの最後には海外メンバー7人が再登場し、現役メンバーを含めた全員で「ポニーテールとシュシュ」を披露。メモリアルシングルにふさわしい華やかなステージで締めくくられた。
イベント終了後は、現役メンバーによる「握手会」、海外姉妹グループメンバー7人との「写真会」を実施し、会場は終日賑わいに包まれた。さらに、高橋、小嶋、指原の3人も「握手会」に急遽参加し、限られた時間ながらファンと交流した。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M0.overture 2.0
M1.意思の大木
M2.スマホ、見てる場合じゃない
〜MC〜
M3.Oh my pumpkin！
〜MC〜
M4.劇場へ ようこそ！
M5.まさかのConfession
M6.どうしても君が好きだ
M7.久しぶりのリップグロス
M8.そんなに好きだったら
M9.恋 詰んじゃった
M10.サステナブル
〜MC〜
M11.ポニーテールとシュシュ
