何としてでも箱の中に入りたい猫ちゃん。でも、どうやら自分の体の大きさを理解できていなかったようで…。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で6600再生を突破し、「可愛いな～」「楽しみながら鑑賞しました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：もうすぐ５歳になるネコ→虫かごに入りたくて…強引すぎる『いまだに自分のサイズを理解していない光景』】

昔使っていた虫かごを出してみると…

今回の主役は、YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』に登場した、ノルウェージャンのMIX「ぽてち」ちゃん。ダイエットに成功するもリバウンド気味になっている、もふもふで可愛い男の子です。

この日は、みんなでお家でのんびりしていたところ、猫ちゃんたちが気にいっていた虫かごがあったのを思い出した飼い主さん。そこで部屋に虫かごを持ってくると、怖がりなこたつちゃんが近づいてきて虫かごチェックを始めたといいます。

そしてチェックが完了すると、虫かごの中へ。体がスッポリとハマり、こたつちゃんの体にジャストフィット！おとなしく座って入っている姿は、可愛すぎてたまりません。

自分の大きさを理解していないぽてちちゃん

そんなこたつちゃんの姿を見て羨ましかったのか、ぽてちちゃんとこたつちゃんの間で虫かごを取り合う事態に。そして、ついにぽてちちゃんの順番が回ってくると、嬉しそうに虫かごの大きさチェックを始めたそうです。

うなぎちゃんが「入れなくにゃい…？」といった表情で見守る中、ぽてちちゃんは虫かごの中へ。ただ、やはりうなぎちゃんや飼い主さんの予想通り、体のサイズと合っておらず、とても窮屈そうに入っていたといいます。あまりにも強引なぽてちちゃんの入り方に、思わず笑ってしまいました。

やっぱりキツかった

結局、虫かごの中に座るのは厳しかったのか、ぽてちちゃんは左脚だけ外に出していたのだとか。思っていたとおりには入れず、ちょっと不満げな表情も可愛らしいです。

飼い主さんいわく、ぽてちちゃんは間もなく「猫生5年目」を迎えるとのこと。5年間生きていても自分の体の大きさを理解できていない、ちょっぴりドジっ子で愛らしいぽてちちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは、「サイズ感がわからない、そんなぽてちちゃんが愛らしい」「大笑いしちゃったよッッッッ」「ぽてちが虫カゴに意地でも入ろうとしてる後ろで、爪とぎに座ったまま「何やってんだか」と冷めた視線を送るうなちゃん いい味だしてるなぁ」など、さまざまなコメントが寄せられています。

