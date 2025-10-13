園にある写真に、ペンで【何かを塗りつぶしている保護者】→ 去った後に確認すると『恐ろしい光景』が！

友人関係というものは幼い頃から始まり、大人になっても向き合う問題です。

大人になれば表面上を取り繕うことができるようになりますが、心の中はどうかわかりません。

見ただけではわからない……筆者の友人C子が経験した出来事を紹介します。

写真を塗りつぶすママ友

C子の息子が通う幼稚園では、カメラマンが行事ごとに撮影に入り、後日写真の販売が行われます。遊戯室にサンプル写真が貼り出されるので、購入したい写真の番号を確認し、記入して申し込むのですが、初日はとても混雑します。C子は販売最終日に子供を園に預けた後、遊戯室に向かいました。

二組の親子の間で何があったのかは知る由もないですが、闇深いものを感じて背筋が寒くなったそうです。

両名とも表だけの付き合いなのかわかりませんが、怖い一面を見てしまいましたね。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ねこの

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。