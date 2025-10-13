驚愕ビジュアルのドムドム「丸ごと!!カニバーガー」、今年は新作「コチュジャン味」も

ドムドムハンバーガーは10月14日から、カニを丸ごと挟んだドムドムの大人気メニュー「丸ごと!!カニバーガー」を今年も発売する。価格は1,290円（税込み）。



「丸ごと!!カニバーガー」は2019年10月に初めて販売され、高級食材であるソフトシェルクラブが丸ごと挟まった驚きのビジュアルと、柔らかいカニのうまみたっぷりな美味しさで大人気となった商品。その後、期間限定で再販売しており、今年も販売の時期がやってきた。



今年は大人気の定番の味「スイートチリ味」に加え、「コチュジャン味」を用意。カラッと揚がった香ばしいソフトシェルクラブに、ちょっぴり辛くてこく旨なコチュジャンをあわせた。



ソフトシェルクラブは、脱皮したての殻のやわらかいカニ。殻ごと食べられるので、カニの身、みそ、殻のうま味を丸ごと味わえる。