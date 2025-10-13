秋の新作、大大大当たりーーーッッ！！【スタバ】どっちも食べちゃう！？「栗スイーツ」

秋の【スターバックス】は、新作ラッシュで誘惑がいっぱい！ 秋らしさを感じるスイーツも登場しています。その中から今回ピックアップするのは「栗スイーツ」。マニアも太鼓判を押す絶品ケーキ、その魅力をたっぷりご紹介します。

人気ケーキが今年も登場！「マロンパウンドケーキ」

季節ごとにさまざまなフレーバーが並ぶ「パウンドケーキ」にも秋が到来！ マロンとプレーン2種の生地を使った「マロンパウンドケーキ」は、イートイン価格\390（税込）。トッピングのシュガーグレーズ、中には栗の甘露煮も入っていて贅沢感も◎「きめ細かいしっとり食感がクセになる」と、@ayumin0220stbさんが感想を投稿しています。ちょっとした手土産や差し入れにもおすすめです。

食感・濃厚さ・ボリュームも満点！？「手しぼり栗のモンブラン」

「これマジ神」「満足感すごい」と@yuumogu22さんが絶賛するするのは「手しぼり栗のモンブラン」。目を惹く美しいデコレーションのマロンペーストは、手作業で絞っているのだそう。中はホワイトチョコ味のクランブル、マロンムース、ホイップクリームを重ね、ご褒美感をアップさせるトッピングの栗も嬉しいポイント。イートイン価格は\590（税込）です。

今日のカフェタイムは【スタバ】の「栗スイーツ」とコーヒーに決まり！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N