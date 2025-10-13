谷口彰悟は約1年ぶりに代表復帰

日本代表DF谷口彰悟（シント＝トロイデン）が10月13日、同14日に東京スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ2025、ブラジル代表戦に向けて取材に応じた。

「楽しみな気持ちはとても強いですし、ただ勝ちたいっていう気持ちの方がやっぱり強いので、どうやったら勝てるかっていうのをみんなで確認し合いながら、いいトレーニングができたと思いますし、いい準備ができていると思います」と手応えを口にした。

アキレス腱断裂の大怪我を乗り越え、約1年ぶりに代表復帰。守備のテーマとして「コンパクト」というキーワードを挙げた。「キーポイントはやっぱりコンパクトっていうところ。その位置をどこで作るかはゲームの状況次第ですけど、統一感を持ってやることが大事」と共通意識を持つ大切さを強調した。

対戦相手となるブラジルは10月10日にソウルで行われた韓国戦で5-0と大勝。「誰が見てもわかるクオリティと戦術を持っている」と認めつつも、2022年のカタールW杯ではスペイン戦に3バックの一角として出場し、2-1で撃破した経験を持つ34歳は、強気の姿勢を強調した。

「やっぱり怖がって、簡単に引いたりとか、消極的な声ばっかりとなると、もう相手の思う壺だと思う。強気にできるという自信を持っているので、そこは今と昔で変わった所かなと思います」

ブラジルに勝つためにDFリーダーとして引っ張るイメージもできている。「ボールを持つ時間をできるだけ長くして、呼吸する時間を作りたい。ずっと守備だけだときついので、ビルドアップを含めて時間を作るところは自信がある。相手のプレッシャーは相当速いし、迫力があると思うけど、惑わされずにどこが空いているのか、どこが空くのかを見極めて後ろからゲームを作りたい」と力強く言い切った。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）