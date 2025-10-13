攻撃的か守備的かー堂安が見る本質は

日本代表MF堂安律は10月13日、東京スタジアムでキリンチャレンジカップ2025で対戦するブラジル代表戦（14日）に向けて初勝利への“ヒント”を提示した。

ブラジル代表が練習を終えたあとのピッチ。背番号10の堂安がゆっくりと芝生を踏んだ。先頭に立ってランニングし、日本がまだ未勝利の強豪との一戦に備えた。

3年ぶりの対戦。ブラジルには過去0勝2分11敗とこれまで勝ったことがない。だからこそチームとしても戦術を整理して臨む。守備的にいくのか、攻撃的にいくのかーー。2択ではなく、臨機応変さが求められる。

「忘れてはいけないのが自分たちのスタイルはそもそも何のかということ。それはカタールW杯で成功した引き込んで仕留めるというのも自分たちのスタイルですし、ここ最近で積み上げたボールを回すことも自分たちのスタイル。1つだけが自分たちのスタイルではない。勝てば良い。勝ち方は正直僕はどうでも良いので、勝つための選択をしたい」

カタールW杯では、ドイツやスペイン相手に押し込まれる展開が続き、日本は思い切って5-4-1システムを選択。結果、世界的に見れば驚きの2勝を挙げて決勝トーナメント進出を決めた。ただ堂安は「カタールの時はなんとかいけたけど正直あれはラッキー。チームの決まりも必要で、5-4-1で固めますと言っていきなりできることではない」。攻守において、見極めながらベストの道を取ることが8か月後の本番につながるとした。

ブラジル相手にどこまで通用するのか。本番で勝たなければいけない相手だが、今はその過程。「チームとしてももちろん話し合いは各選手としている。明日見て感じてもらえたら」。森保ジャパンがこれから新たな“強み”に期待したい。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）