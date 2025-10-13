妹と甥っ子のためにもママ友とのトラブルは厳禁。ケンカなしで復讐する術はあるか？／ボスママに徹底的に復讐する話 1
『ボスママに徹底的に復讐する話 1』（横山了一/KADOKAWA）第3回【全13回】
【漫画】『ボスママに徹底的に復讐する話 1、2』を第1回から読む
ママ友からのいじめによりストレスが限界に達した妹・ミゼが交通事故に遭い、意識不明の重体になった。甥っ子から連絡を受け病院に駆けつけた双子のヤンキー姉・リゼは、変わり果てた妹の姿に驚き、事故に遭った理由を知る。ママ友への反撃を決意したリゼは、妹になりすまし標的のPTAメンバーと接触を試みることにしたのだが、その中にはママ友たちを束ねる“最強のボスママ”がいて――？ 『ボスママに徹底的に復讐する話』は、ちばてつや賞受賞作家・横山了一が描く、妹に成り代わったヤンキー姉が反撃する痛快復讐劇です！
【漫画】『ボスママに徹底的に復讐する話 1、2』を第1回から読む
ママ友からのいじめによりストレスが限界に達した妹・ミゼが交通事故に遭い、意識不明の重体になった。甥っ子から連絡を受け病院に駆けつけた双子のヤンキー姉・リゼは、変わり果てた妹の姿に驚き、事故に遭った理由を知る。ママ友への反撃を決意したリゼは、妹になりすまし標的のPTAメンバーと接触を試みることにしたのだが、その中にはママ友たちを束ねる“最強のボスママ”がいて――？ 『ボスママに徹底的に復讐する話』は、ちばてつや賞受賞作家・横山了一が描く、妹に成り代わったヤンキー姉が反撃する痛快復讐劇です！