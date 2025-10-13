新木優子、「滑り込み」で大阪万博へ 久間田琳加と“ミャクミャクコーデ”披露
女優の新木優子が12日、自身のインスタグラムを更新。久間田琳加との2ショットを公開し、大阪・関西万博を訪れたことを報告した。
【写真】おそろい“ミャクミャクコーデ”の新木優子＆久間田琳加
新木は投稿で「少し前に滑り込みで大阪万博に行ってきました with りんくま」とつづり、青空の下、会場を背景に笑顔を見せる写真をアップ。
続けて「楽しくて、もっともっと時間が欲しいなぁと思いながらも色んな国の素敵なところを見ることができて楽しかった」と、充実した1日を振り返った。
さらに、「赤い服にデニムでと約束をして ミャクミャクさま」とコメントし、赤いトップスにデニムを合わせた“ミャクミャクコーデ”で並ぶ姿を披露。手にはミャクミャクの扇風機を持ち、満面の笑みを見せている。
この投稿にファンからは「二人とも笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「可愛すぎる2人」「会場で優子さんに会えたら、ミャクミャクに会うより嬉しいかも」といったコメントが寄せられている。
大阪・関西万博は本日10月13日で閉幕する。
引用：「新木優子」インスタグラム（＠yuuuuukko_）
