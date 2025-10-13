「彼氏なんていらない！」お互い同じ気持ちでルームシェアを楽しんでいたが…／親友は、私の名前で不倫中
『親友は、私の名前で不倫中』（エェコ/KADOKAWA）第10回【全12回】
【漫画】『親友は、私の名前で不倫中』を第1回から読む
「あなたが不倫している男の妻よ！」彼氏いない歴=年齢の正子がある夜に帰宅すると、自宅の前に立っていた見知らぬ女性に物凄い剣幕で怒鳴りつけられた。まったく身に覚えのない正子が戸惑っていると、その女性が見せてきたのは親友の彼氏と正子の2ショット写真。これは親友を交えて3人で映っていた写真のはずだったが…。親友と不倫相手に、不倫の身代わりとして利用された？ 高校時代からの親友が私を裏切るはずはないと、状況を受け入れきれない正子は、不倫相手の妻と一緒に親友と不倫相手から詳しい話を聞くことにしたのだが――？ SNSで反響を呼んだ話題作『親友は、私の名前で不倫中』をお楽しみください！
【漫画】『親友は、私の名前で不倫中』を第1回から読む
「あなたが不倫している男の妻よ！」彼氏いない歴=年齢の正子がある夜に帰宅すると、自宅の前に立っていた見知らぬ女性に物凄い剣幕で怒鳴りつけられた。まったく身に覚えのない正子が戸惑っていると、その女性が見せてきたのは親友の彼氏と正子の2ショット写真。これは親友を交えて3人で映っていた写真のはずだったが…。親友と不倫相手に、不倫の身代わりとして利用された？ 高校時代からの親友が私を裏切るはずはないと、状況を受け入れきれない正子は、不倫相手の妻と一緒に親友と不倫相手から詳しい話を聞くことにしたのだが――？ SNSで反響を呼んだ話題作『親友は、私の名前で不倫中』をお楽しみください！