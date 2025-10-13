BKB、『キングオブコント』しずる池田の“リアルタイムポスト”の裏側明かす「笑わせてくれるよほんと」
ピン芸人のBKBことバイク川崎バイクが12日、自身のXを更新。同日放送されたTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』の生放送中に出演していたしずる・池田一真のXがリアルタイムで投稿されていた裏側を明かした。
【動画】SNSで話題のネタを少し公開…『クセスゴ！』しずる“B'z名曲コント”
しずるは『キングオブコント』でB'zの「LOVE PHANTOM」にあわせたコントで爆笑をさらった。そんな中、ファンの注目を集めたのが池田のXだった。「引き込めてるな。いいぞ」「俺の顔おもしれえな〜」「何だこのネタ！おい！天才じゃねえか！」と生出演しているにも関わらずポストしていたのだった。
BKBは「本人が言ったようなので言いますが、KAZMAが『B、頼みがある。俺ら（しずる）の決勝ネタ中に俺のスマホで、実況ポストしてくれ。生放送なのにどういうことだよって、震えるだろみんな』とか言われたからやりました」と裏話。続けて「けどなんやったんやあれ。笑わせてくれるよほんと」と池田の行動に驚きの声を上げていた。
